Pellegrini già pensa all'Europa League: "Milan forte. Proveremo a passare il turno"

Decisivo anche stasera, nel post partita dell'Olimpico Lorenzo Pellegrini è intervenuto ai microfoni di DAZN parlando non solo della vittoria della Roma sul Sassuolo, ma anche sul prossimo avversario dei giallorossi in Europa League: il Milan. Queste le sue dichiarazioni.

Il Milan in Europa League:

“Sappiamo che arrivati a questo punto le squadre sono tutte forti, c'erano queste squadre, poteva capitare il Milan come un'altra, sarebbe stata comunque difficile. Proveremo a passare il turno, il Milan è forte, noi dobbiamo avere la nostra consapevolezza lavorando per migliorarci”.