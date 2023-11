Pereyra a Sky: "Avevamo bisogno di una vittoria contro una grande squadra"

Roberto Pereyra, match winner della sfida tra Milan e Udinese, autore del gol che ha regalato la prima vittoria in campionato ai friulani, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita. Le sue dichiarazioni.

Sulla prima vittoria: "Un sapore speciale: abbiamo tenuto duro fino all'ultimo. Oggi è una vittoria troppo importante e ora non dobbiamo staccare più e continuare così"

Sul gol: "Sempre importante fare gol. L'importante è che la squadra ha vinto e oggi avevamo bisogno di una vittoria con una grande squadra"

Su Ciofi: "Lo conosco. Abbiamo un gruppo eccezionale con tanti ragazzi giovani che hanno bisogno imparare: questa vittoria è anche per tutti loro. Come in tutte le squadre quando arrivano tanti giocatori nuovi, si devono abituare. Noi stiamo lavorando con loro e riusciremo a rimanere fuori"