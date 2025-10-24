Pisa, Gilardino a Sky: "Avevamo la partita in pugno ma ci portiamo a casa un grande punto"

vedi letture

Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 al termine di Milan-Pisa 2-2. Le dichiarazioni dell'allenatore del club nerazzurro.

A un passo dall'impresa...

"Non so se sono più incazzato per il risultato o felice per la prestazione. Se ci avessereo detto che venivamo a San Siro a fare una partita del genere. Devo dire solo bravi alla squadra, dopo un primo tempo normale abbiamo fatto una ripresa con personalità e coraggio. Peccato perché avevamo la partita in pungo. Ci portiamo a casa questo grande punto, è una grandissima iniezione di coraggio. Dedichiamo questo punto ai tanti tifosi che non sono potuti venire"

Il momento di continuare con le due punte?

"Sono strategie nella preparazione delle partite. Stasera siamo stati efficaci, anche aggiungendo un centrocampista nel secondo tempo. I ragazzi mi hanno sempre dato grande disponibilità. Dobbiamo continuare a pensare positivo e lavorare: è l'unica medicina che conosco"

Con le big ottime partite: come ci riuscite?

"Va detto che abbiamo sempre giocato contro squadre di medio-alta classifica. Contro squadre come Verona o l'Udinese dobbiamo migliorare con la palla tra i piedi, nella struttura. Non è semplice per chiunque giocare contro blocchi bassi ma in questa squadra ci sono margini di miglioramento. Vero anche che contro le big abbiamo fatto buone partite e di sostanza"

Come si passa dagli applausi ai punti?

"Sappiamo che dobbiamo fare questo tipo di campionato, ne ero e ne siamo a conoscenza. Da neopromossa sappiamo che ogni partita va affrontata per cercare di fare punti importanti. Normale che stasera avevamo la partita in pugno ma ricordiamoci che incontravamo la prima in classifica. Dobbiamo tenere la testa alta"