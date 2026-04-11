Prima volta nella storia dell'Udinese che i friulani sono avanti 0-2 a San Siro a fine primo tempo
Prima l'autogol di Bartestaghi, poi il raddoppio di Ekkelenkamp. Il tutto in soli dieci minuti, con l'Udinese che ha scombinato tutto il pomeriggio di San Siro con questo 2-0 parziale. Racconta DAZN che è la prima volta nella storia dell'Udinese che i friulani sono avanti 0-2 a San Siro a fine primo tempo.
IL TABELLINO FINORA
Questo il tabellino di Milan-Udinese, match valido per la trantaduesima giornata di Serie A.
MILAN-UDINESE 0-2
Marcatori: 27’ aut. Bartesaghi, 37’ Ekkelenkamp
LE FORMAZIONI
MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame (dal 46’ Fullkrug), De Winter, Pavlović, Bartesaghi; Ricci, Modrić, Rabiot; Saelemaekers, Leão, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano; Estupiñan, Gabbia, Odogu, Tomori; Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Gimenez, Nkunku. All.: Allegri.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disp.: Nunziante, Padelli, Sava; Arizala, Bertola, Mlačić; Camara, Miller, Piotrowski, Zarraga; Bayo, Buksa, Gueye. All.: Runjaić.
Arbitro: Marchetti di Ostia Lido.
Ammoniti: 16’ Leao, 46’ Kristensen
Recupero: 1’ 1T, 5’ 2T.
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