Prima volta nella storia dell'Udinese che i friulani sono avanti 0-2 a San Siro a fine primo tempo

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Prima l'autogol di Bartestaghi, poi il raddoppio di Ekkelenkamp. Il tutto in soli dieci minuti, con l'Udinese che ha scombinato tutto il pomeriggio di San Siro con questo 2-0 parziale. Racconta DAZN che è la prima volta nella storia dell'Udinese che i friulani sono avanti 0-2 a San Siro a fine primo tempo.

IL TABELLINO FINORA

Questo il tabellino di Milan-Udinese, match valido per la trantaduesima giornata di Serie A.

MILAN-UDINESE 0-2

Marcatori: 27’ aut. Bartesaghi, 37’ Ekkelenkamp

LE FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame (dal 46’ Fullkrug), De Winter, Pavlović, Bartesaghi; Ricci, Modrić, Rabiot; Saelemaekers, Leão, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano; Estupiñan, Gabbia, Odogu, Tomori; Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Gimenez, Nkunku. All.: Allegri.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disp.: Nunziante, Padelli, Sava; Arizala, Bertola, Mlačić; Camara, Miller, Piotrowski, Zarraga; Bayo, Buksa, Gueye. All.: Runjaić.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido.

Ammoniti: 16’ Leao, 46’ Kristensen

Recupero: 1’ 1T, 5’ 2T.