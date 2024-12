Qui Juve, Thuram: "Dobbiamo essere pronti per dare tutto e vincere la Supercoppa"

Prima del pareggio tra Milan e Roma, c'è stato un altro pareggio a Torino tra Juventus e Fiorentina, 2-2. Un'occasione che i rossoneri avevano per avvicinare le zone alte della classifica ma che non hanno saputo sfruttare nella maniera opportuna. Al termine della gara il centrocampista bianconero Kephren Thuram, autore di una doppietta, ha parlato ai canali tematici del club che sarà il prossimo avversario del Milan nella semifinale di Supercoppa venerdì alle 20 italiane.

Le parole di Kephren Thuram: "Siamo delusi per il pareggio, la doppietta va bene ma preferivo non segnare e vincere. Siamo una squadra giovane e dobbiamo trovare il giusto equilibrio. Abbiamo fatto una buona partita, con personalità, ma questi errori fanno male. Mi piace fare queste corse in campo, l'allenatore mi dice sempre di fare così e conosco sempre di più i miei compagni col passare del tempo. Il bilancio dei primi mesi a Torino è positivo, mi trovo bene qui, con i compagni e con il mister. Adesso pensiamo a recuperare per la Supercoppa che arriva subito, dobbiamo essere pronti per dare tutto e provare a vincere".