Qui Roma: Mancini rientrato, Ndicka e Baldanzi in gruppo. Ancora assente Dybala

vedi letture

Con la partita del Franchi di sabato sera contro la Fiorentina, avrà inizio per il Milan un calendario fitto ed importante che vedrà la formazione rossonera affrontare per ben due volte nell'arco di 7 giorni la Roma di Daniele De Rossi, avversaria nei quarti di finale di Europa League.

Dopo alcuni giorni di riposo a fronte anche dei tanti assenti per le nazionali, quest'oggi la formazione giallorossa si è tornata ad allenare nella pioggia incessante di Trigoria per iniziare a preparare i prossimi, delicati, impegni stagionali. Stando a quanto riportato dai colleghi di TMW, la squadra ha prima svolto alcune esercitazioni con il pallone e poi una partitella a campo ridotto, che ha visto grandi protagonisti Angelino e Abraham. In gruppo hanno lavorato anche Bove, Ndicka e Baldanzi, che hanno quindi già recuperato dai rispettivi infortuni.

In campo anche Gianluca Mancini, appena rientrato dagli impegni con la Nazionale. Chi non si è visto col gruppo è Paulo Dybala.