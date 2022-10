Radonjic sul paragone di Juric con Leao: "Lui è un fenomeno. Mi piace quando il mister dice queste cose..."

MilanNews.it

Nemanja Radonjic sarà prossimo avversario del Milan in campionato domenica sera quando i rossoneri sfideranno il Torino in Piemonte. Il calciatore serbo, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha commentato così il paragone che il suo allenatore Ivan Juric fece con il più forte giocatore rossonero Rafael Leao: "Me lo ricordo: “Fa cose senza senso oppure può cambiare le partite come Leao”. Lui è un fenomeno. Quando il mister dice queste cose mi piace: è responsabilità e fiducia. E io amo caricarmi di responsabilità"