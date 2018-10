RMC SPORT - Samp, Audero: "Contro il Milan sarà difficile, vorranno rifarsi dopo la sconfitta nel derby"

Il portiere della Sampdoria Emil Audero ha parlato anche a RMC Sport dopo il pareggio con il Sassuolo: "E' stata una partita preparata molto bene da entrambe le squadre. Era importante non prendere gol ma non siamo riusciti a segnare nonostante avessimo avuto qualche occasione. Siamo contenti per la difesa ma è merito di tutti se riusciamo a prendere pochi gol. Quando non riesci a far gol devi essere abbastanza maturo da capire che un pareggio può andar bene e devi essere bravo a non prendere gol. Contro il Milan sarà difficile perché loro giocano bene e vorranno rifarsi dopo la sconfitta nel derby. Sarà una bella partita".