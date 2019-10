Roma, Fonseca: "Vittoria meritata, abbiamo fatto una bellissima partita"

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato così a Roma TV dopo il successo contro il Milan: "Penso che abbiamo fatto una bellissima partita: devo dire che non è facile giocare con gli stessi giocatori senza cambiare nessuno tre volte in una settimana. Penso che i ragazzi abbiano meritato la vittoria perché hanno lavorato molto e lottato per tutta la gara. Le buone prestazioni di Dzeko e Pastore sono state importanti anche in zona difensiva: loro due hanno lavorato molto per la squadra, pressando nel primo momento di costruzione del Milan. Sono grandissimi giocatori e oggi hanno lavorato molto. Con Mancini in questa posizione, Spinazzola e Kolarov possano essere più offensivi, perché con lui c’è un altro equilibrio. Sono sorpreso per le sue prestazioni in questa posizione, è un grande giocatore con uno spirito enorme. Devo dire che la partita con la Samp non mi è piaciuta, ho parlato con i giocatori e ho detto che loro che non è così che si vince. Penso che loro abbiano capito il messaggio e con il Borussia abbiamo fatto una bellissima partita, così come oggi. È importante avere questo spirito di squadra" riporta vocegiallorossa.it.