Roma, Mancini a Sky: "Il rigore del Milan è inventato, Maresca ha sbagliato due volte"

Queste le parole di Gianluca Mancini, difensore della Roma, a Sky dopo la sconfitta contro il Milan: "L'episodio del rigore lo hanno visto tutti, è un rigore inventato. Ci sta che Maresca sbagli in campo, ma se viene richiamato dal VAR e non cambia idea allora sbaglia due volte. Noi difensori non possiamo fare nulla in area di rigore. Dopo che dai un rigore del genere, non fischi rigore su Pellegrini che prende un calcio da Kjaer. C'è delusione perchè questi big match vengono decisi da episodi e questi episodi fanno la differenza".