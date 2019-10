Nell'ultima partita di campionato, Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha perso Cristante e Kalinic, ma potrebbe presto ritrovare Cengiz Under: come riporta Leggo, infatti, il turco ha quasi pienamente recuperato dalla lesione al bicipite femorale e quindi contro il Milan potrebbe tornare tra i convocati e sedersi in panchina.