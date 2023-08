Roma, stop muscolare per Renato Sanches: fra una settimana la sfida al Milan

La Roma rischia di fare i conti con l'infortunio di Renato Sanches, come riporta il Corriere dello Sport. Il centrocampista portoghese, si legge, ha interrotto l'allenamento odierno anzitempo a causa di un problema muscolare che lo staff medico giallorosso valuterà nel dettaglio in queste ore con la speranza di poterlo avere a disposizione per la trasferta contro l'Hellas Verona in programma sabato.