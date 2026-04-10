Runjaic: "Da quando sono arrivato non siamo riusciti a ottenere punti con il Milan..."

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Così come Massimiliano Allegri, anche il suo omologo dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa, in Friuli, alla vigilia della gara di domani pomeriggio alle 18 a San Siro tra rossoneri e bianconeri, valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A Enilive. Il tecnico ha presentato la sfida parlando dei giocatori recuperati, dello stato di forma della sua rosa ma anche di quello che si aspetta a livello tattico dal Milan e dai suoi giocatori. Un estratto delle sue dichiarazioni, riportate dai colleghi di TMW.

Udinese già a 40 punti con anticipo per il secondo anno consecutivo, ora sette partite per migliorare ulteriormente il bilancio:

"Ovviamente il nostro obiettivo è cercare di chiudere al meglio questa stagione, migliorando i numeri della precedente. Come detto più volte, sarebbe un gran bel passo in avanti superare i 50 punti. Un obiettivo ancora possibile, ma dobbiamo restare concentrare e lavorare duramente. Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per ottenere il massimo, abbiamo meno pressione rispetto ad altre squadre ma le motivazioni non ci mancano. Possiamo giocare con la testa sgombra, ma non vuole dire giocare in maniera troppo spensierata. Non siamo ancora riusciti da quando sono arrivato ad ottenere punti con il Milan, hanno la seconda miglior difesa del campionato, hanno tanta qualità, erano secondi in classifica fino alla giornata scorsa e ora faranno di tutto per ripartire dopo la sconfitta con il Napoli. Abbiamo i nostri obiettivi e faremo di tutto per raggiungerli anche contro il Milan a San Siro, domani ci saranno molti tifosi che guarderanno la partita in Italia. Molti spettatori chiaramente si collegheranno per guardare il Milan, ma vogliamo far vedere di cosa è capace l'Udinese"