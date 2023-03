Salernitana, Sousa a Sky: "Giocare contro certi campioni non è facile. Futuro? Sto pensando solo alla salvezza"

MilanNews.it

Al termine della sfida contro il Milan,Paulo Sousa ha dichiarato a Sky:

Sulla prestazione: "Ci siamo abbassati troppo nel primo tempo. Abbiamo avuto delle chance per andare in vantaggio e poteva vedersi una gara diversa. Poi abbiamo fatto molto bene a livello di organizzazione. Giocare contro certi campioni non è facile. Dobbiamo cercare di avere più palleggio, questo ci potrebbe aiutare a creare di più".

Sul suo lavoro in questo inizio di avventura a Salerno: "Io lavoro su tutto, cerco di dare sempre un'identità alla squadra. Nel primo tempo è mancata un po' di intensità. Cambiare i comportamenti non è facile, stiamo lavorando per sfruttare meglio gli spazi. Il gol che abbiamo fatto è stato straordinario proprio sfruttando gli spazi liberi".