Salisburgo, Jaissle sulla sfida contro il Milan: "Dovremo difendere bene e sorprenderli"

Matthias Jaissle, tecnico del Salisburgo, ha spiegato come sarà secondo lui la sfida di domani sera contro il Milan: "Il Milan è una squadra che in ogni fase della partita può combattere, ha una qualità molto alta, dobbiamo difendere bene, anche in maniera collettiva - riporta tuttomercatoweb.com -. Perché dovremo stressarli e sorprenderli con il modo di giocare, altrimenti credo che sia già stato detto tutto. Noi faremo come al solito".