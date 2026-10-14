Salisburgo, il tecnico Röhl: "Milan grande squadra, vogliamo rendergli la vita il più difficile possibile"
Danny Röhl, tecnico del Salisburgo, ha rilasciato queste parole riportate dal sito ufficiale della squadra austriaca sulla gara di Europa League di domani alle 18.45 alla RedBull Arena contro il Milan: "Non vediamo l'ora di giocare questa partita di Europa League nel nostro stadio. Il Milan è una grande squadra nel calcio europeo e vanta una qualità immensa. Sarà un'altra sfida difficile per noi e ci prepareremo al meglio. Vogliamo rendere la vita il più difficile possibile al Milan e dimostrare durante la partita di essere una buona squadra: dopotutto, sono partite come queste che si preparano. Sarà anche una partita in cui adotteremo un ruolo diverso rispetto a quello che solitamente ricopriamo in Bundesliga. Giochiamo in casa e vogliamo cercare di entusiasmare il pubblico con il nostro stile di gioco".
Questo invece il punto sugli infortunati:
- Enrique Aguilar (coscia), Justin Omoregie (caviglia) e Nikolas Veratschnig (ginocchio) non saranno disponibili per questa partita.
- Tim Drexler (malato), Leandro Morgalla (malato), Damir Redzic (caviglia) e Christian Zawieschitzky (adduttori) sono in dubbio.
- Soumaila Diabate è tornata ad allenarsi dopo un lungo periodo di infortunio.
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