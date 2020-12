Sampdoria, Ferrari: "Milan grande squadra, ma possiamo creargli problemi"

Alex Ferrari, difensore della Sampdoria, ha rilasciato queste parole dopo il 2-2 contro il Torino in vista della prossima sfida contro il Milan: "Incontriamo una grande squadra come il Milan, che sta bene, sa giocare e ha grande personalità. Ma se noi giochiamo come sappiamo e abbiamo fatto vedere con Atalanta, Fiorentina e Lazio possiamo creare problemi anche a loro" riporta sampdorianews.net.