Sampdoria, il racconto dell'allenamento odierno in vista del Milan

Sul proprio sito ufficiale, la Sampdoria, prossima avversaria del Milan in campionato (domenica alle 12.30 a San Siro), ha raccontato l'allenamento odierno della squadra blucerchiata: "Meno due al Milan. La Sampdoria continua il suo programma di avvicinamento alla gara del “Meazza” con i rossoneri. Dopo la riunione video e il riscaldamento tecnico-atletico, Marco Giampaolo ha messo al lavoro la squadra sul campo 1, concentrandosi sugli sviluppi tattici attivi e passivi. Quanto ai singoli: personalizzato per Kristoffer Askilsen (fastidio zona posteriore ginocchio sinistro); specifico di gestione della preparazione per Sebastian Giovinco; programma di recupero agonistico sul campo e in palestra per Maya Yoshida. Mikkel Damsgaard prosegue gli allenamenti individuali, seguendo la sua personale tabella. Domani, sabato, è in agenda un appuntamento mattutino.

