Sarri conferma: “Scalvini non è grave, ma probabilmente salterà la partita con il Milan”

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Le parole di Sarri alla vigilia del match col Pafos che svela che Scalvini molto probabilmente sarà assente domenica contro il Milan.

Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell'Atalanta ha parlato alla vigilia della partita contro il Pafos. Nel presentare il match, Sarri ha anche svelato che un suo giocatore salterà con ogni probabilità il match di San Siro contro il Milan. Queste le sue parole.

"Il Pafos? È una partita europea, importante, come sempre difficile. Loro sono una squadra più forte del nome che portano, con tanti portoghesi e brasiliani. Una partita in cui ci sarà anche da soffrire".

Su Scalvini - "Non è molto grave, ma per qualche giorno deve stare a riposo. Probabilmente salterà anche il Milan, ma andremo a sopperire con i giocatori rimasti. E' importante in questa fase coinvolgere più giocatori possibile",