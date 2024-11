Sassuolo, Boloca avverte il Milan: "Martedì andiamo a San Siro con entusiasmo"

Il Sassuolo si è preso il derby del 'Mapei Stadium' contro la Reggiana nell'anticipo della 15esima giornata di Serie B. I neroverdi volano sulle ali dell'entusiasmo con la quarta vittoria di fila, imbattuti per altro da addirittura 12 partite tra tutte le competizioni. Non avrà segnato, ma uno dei protagonisti in positivo del match ieri è stato Daniel Boloca, centrocampista del Sassuolo che ha commentato il 2-0 vincente ottenuto nel post-partita ai canali ufficiali del club.

Dichiarazione

"Noi pensiamo di migliorare giorno dopo giorno giocando con anima, cuore e grinta. Cerchiamo di lavorare per limare i difetti che abbiamo. Ci sentiamo in debito con i tifosi, vogliamo onorarli e renderli orgogliosi, ci hanno sempre dimostrato grande affetto. Oggi non è stata una partita semplice, abbiamo tenuto botta e quando l’abbiamo sbloccata è andata in discesa. Nella ripresa siamo entrati bene in campo e siamo stati bravi a chiuderla. Non contano i ruoli ma come si approccia alla partita, cerco sempre di mettermi a disposizione della squadra ed essere di supporto. Ad inizio anno dovevamo ritrovare un po’ le misure, dopo la Cremonese è scattato qualcosa che ci ha fatto cambiare marcia. Martedì andiamo a San Siro (contro il Milan in Coppa Italia, ndr) con entusiasmo".