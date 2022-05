Sassuolo, Carnevali: "Questa settimana non ho sentito Marotta. Berardi? Ne abbiamo parlato con il Milan e con altre squadre"

MilanNews.it

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, prima della sfida contro il Milan, ha dichiarato a DAZN:

Sul mercato: "Mi avevano chiesto quale giocatore avrei preso dal Milan e ho risposto Leao, che giocherebbe in qualsiasi squadra perchè è un campione. Noi i nostri ce li teniamo stretti, vogliamo una squadra competitiva, se non ci saranno opportunità importanti sarà difficile che vadano via. Vedremo cosa succederà. Berardi? Ne abbiamo parlato tempo fa non solo con il Milan, ma anche con altre squadre. E' ancora presto".

Su Marotta: "E' un amico, ci sentiamo spesso ma in questa settimana abbiamo preferito evitare. Siamo tutti dei professionisti che cerchiamo di fare sempre del nostro meglio".