Sassuolo, gli assenti per la partita di domenica contro il Milan

Archiviata la vittoria contro il Bologna, il Milan pensa già al prossimo impegno di campionato contro il Sassuolo. La via Emilia percorsa dai rossoneri e coincisa sin qui con due vittorie nelle prime due tappe a Parma e Roma, si sposterà a San Siro dove contro i neroverdi sarà fondamentale trovare il terzo successo consecutivo. Alla gara di Domenica, che coinciderà con i festeggiamenti per i 120 anni di storia rossonera, non prenderanno parte alcuni importanti giocatori del Sassuolo. Tra gli assenti, infatti, figurano i nomi dei difensori Chiriches e Marlon, out per problemi muscolari così come il portiere Consigli e l'attaccante Gregoire Defrel, rispettivamente ai box per un problema muscolare e una distorsione alla caviglia. Nessun squalificato per Domenica ma a rischio diffida saranno Domenico Berardi, Filip Djuricic e Francesco Magnanelli, tre tra i pilastri dell'attuale Sassuolo