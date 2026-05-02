Sassuolo, Grosso verso il Milan: "Modric out? Un pezzo importante per loro che ha dimostrato di poter determinare ancora"

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Alla vigilia della sfida contro il Milan di domani alle 15, Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ha parlato oggi in conferenza stampa. Queste le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com:

II Sassuolo all'andata ha fatto forse la miglior partita di personalità, hai chiesto questo per domani?

"È quello che ci siamo chiesti in tutte le gare di campionato perché quando vai ad affrontare avversarsi come quelle di domani devi essere bravo a fare tante cose bene e a limitare le loro qualità, poi gli episodi determinano quanto raccogli perché in quella partita potevamo andare sotto di due gol e diventava quasi impossibile rimanere dentro invece l'abbiamo pareggiata, potevamo anche andare avanti e vincerla rischiando il colpaccio. Le difficoltà ci sono e ci siamo preparati ad affrontarle sapendo che dovremo essere bravi a limitare le loro caratteristiche, a prescindere da chi inizia e da chi entra, poi domani lo capiremo perché tutti sappiamo che il livello da mettere dentro deve essere alto altrimenti esci a mani vuote".

II Milan parte dal basso e allunga le squadre anche se non ci sarà Modric: come pensa di controbbattere?

"Domani manca Modric, un pezzo importante per loro, un peccato per lo sport che ha dimostrato di poter determinare ancora. Ci saranno momenti in cui proveremo a essere aggressivi, altri dove ci costringeranno a esserlo in altre zone di campo, dunque bisogna essere bravi a riconoscere i momenti, con la sensazione di capire che il nostro livello deve essere molto alto perché altrimenti in queste partite riesci a raccogliere qualcosa. Ci siamo preparati a tante soluzioni e proveremo a resistere al loro potenziale, che è di tutto rispetto".

C'è il rischio di vedere una squadra appagata o grande motivazione per raggiungere un grande obiettivo?

"Le motivazioni ci sono, siamo stati bravi a venir fuori da certe situazioni per un campionato difficile per una neopromossa, poi l'anno prossimo cambieranno gli scenari e avrai qualcosa su cui appoggiare altre caratteristiche. Noi siamo motivati, poi ci sono tante situazioni. Noi con la Fiorentina abbiamo alternato i momenti, poi era una giornata particolare a un orario particolare, contro un avversario motivato. Ci stiamo concedendo il meritatissimo recupero poi negli altri giorni in cui stiamo insieme proviamo ad alzare il livello e mi auguro di riuscire a fare una bella partita perché questa squadra merita di finire bene il campionato. Nel girone di ritorno abbiamo fatto gli stessi punti dell'andata e possiamo ancora migliorare e vogliamo provare a farlo. Noi non abbiamo obiettivi di classifica ma abbiamo la volontà di cercare di fare gare".

Dobbiamo aspettarci grandi novità di formazione domani oppure no?

"lo ho sempre fatto le cose abbastanza semplici, ci sono degli acciacchi che capitano, per voi può essere una novità eclatante ma io ho sempre provato a fare le cose più giuste e più lineari. A volte ci sono stati degli errori ma fa parte dei percorsi, proveremo a mettere la miglior formazione possibile per domani".