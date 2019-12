Sassuolo, terza peggiore difesa del campionato ma non in trasferta

Mancano pochi giorni all'attesa partita tra il Milan e il Sassuolo. Tra pre-tattica e uno studio accurato del match, è doveroso capire tramite dati e statistiche quali possano essere i punti di forza e quelli deboli della squadra avversaria. Analizzando i numeri difensivi dei neroverdi, si può notare come la squadra di De Zerbi abbia la terza peggiore difesa del campionato con i suoi 27 gol subiti. Restringendo il campo d'analisi e valutando i dati difensivi in trasferta, tuttavia, si può vedere come il Sassuolo abbia subito 11 gol che lo rende la decima difesa meno perforata in trasferta. A testimonianza di questo dato è importante ricordare la partita tra i neroverdi e la Juventus all'Allianz Stadium di qualche settimana fa, terminata 2-2 e che testimonia l'attenzione nella retroguardia neroverde.