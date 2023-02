Serie A, il Monza è l'unica squadra imbattuta nel 2023

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Monza sta vivendo un grandissimo momento di forma testimoniato non solo dal decimo posto in classifica e una salvezza sempre più vicina ma anche dai numeri in questo inizio di 2023. La squadra di Palladino è infatti l'unica del campionato a essere ancora imbattuta in questo avvio di anno solare: due vittorie e quattro pareggi per i biancorossi. Il Milan di Pioli sarà ospite dei cugini brianzoli fra due settimane, subito dopo l'impegno in Champions contro il Tottenham.