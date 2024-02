Serie A, l'Inter domina al Via del Mare: 4-0 netto contro il Lecce

vedi letture

L'Inter, seppur schierando le seconde linee, non stecca contro il Lecce in trasferta: vittoria dei nerazzurri con un netto 4-0 ai danni dei Salentini. Gli uomini di Simone Inzaghi, con una partita in meno, si portano a +9 sulla Juventus seconda in classifica.

IL TABELLINO

Lecce-Inter 0-4

Marcatori: 15' p.t. e 11' s.t. Lautaro, 9' s.t. Frattesi , 23' s.t. De Vrij

Assist: 15' p.t. Asslani, 9' s.t. Sanchez, 11' s.t. Frattesi, 23 s.t. Dimarco

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba (12' s.t. Gonzalez), Gallo; Blin, Ramadani (34' s.t. Berisha), Rafia (12' s.t. Kaba); Almqvist (32' s.t. Oudin), Piccoli, Sansone (12' s.t. Banda). All. D'Aversa



Inter (3-5-2): Audero; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi (31' s.t. Akinsanmiro), Asllani (10' s.t. Barella), Mkhitaryan (19' s.t. Klaassen), Dimarco (31' s.t. Buchanam); Lautaro (19' s.t. Arnautovic), Sanchez. All. Inzaghi



Arbitro: Doveri di Roma

Ammoniti: 3' p.t. Sansone (L), 38' p.t. Asllani (I), 18' s.t. Mkhitaryan (I)