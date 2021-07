Sette assenti per il Nizza di Galtier: mancherà anche la punta Dolberg

Christophe Galtier, tecnico del Nizza, non avrà a disposizione alcuni calciatori importanti per l'amichevole di questa sera contro il Milan. Mancheranno Calvin Stengs, che giovedì ha subito un infortunio al tendine del ginocchio in allenamento, Morgan Schneiderlin (ginocchio), Alexis Claude-Maurice (fibula), Evann Guessand (bicipite femorale) e Hicham Boudaoui, che è tornato in Algeria dopo la morte del padre.

La punta Kasper Dolberg, invece, rimarrà a riposo dopo gli impegni con la Danimarca: è ancora nelle prime fasi della sua preparazione per la nuova stagione. Infine, anche Robson Bambu, da poco diventato padre, non sarà disponibile.