Sky - Juventus, Vlahovic verso il rientro contro il Milan. Cauto ottimismo anche per Chiesa

Oggi la Juventus riprenderà gli allenamenti in vista del match di domenica sera in casa del Milan: secondo quanto riferisce Sky, Dusan Vlahovic, alle prese con problemi alla schiena, va verso il rientro tra i convocati di Allegri, mentre per Federico Chiesa molto dipenderà dalle sue sensazioni e quindi bisognerà aspettare i prossimi giorni per capire se sarà o meno a disposizione contro i rossoneri. Si respira comunque un cauto ottimismo anche per l'esterno bianconero.