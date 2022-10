MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stando a quanto riferito da Sky Sport la Juventus di Massimiliano Allegri recupera Arkadiusz Milik. Il polacco, in seguito ad un leggero affaticamento muscolare, nella sfida di mercoledì contro il Maccabi era rimasto in panchina. Sarà a disposizione normalmente per la sfida di domani sera a San Siro contro il Milan.