Sky - Verso Lazio-Milan: S. Inzaghi coi dubbi Leiva, Luis Alberto e Marusic

Matteo Petrucci, corrispondente di SkySport per la Lazio, si è così espresso in diretta dallo stadio Olimpico soffermandosi sulla formazione che Simone Inzaghi potrebbe schierare domani contro il Milan: "Due dubbi per Inzaghi relativi alle condizioni fisiche di Leiva e Luis Alberto: non erano al 100% a Napoli e lo si è visto, vediamo che tipo di allenamento faranno oggi. Altro dubbio riguarda il ruolo di Marusic: confermarlo nei tre difesa o spostarlo al centrocampo come quinto? Nel primo caso giocherebbe Fares come esterno, nel secondo sarebbe Patric ad uscire dalla panchina. Non ci sono dubbi sugli altri con Milinkovic-Savic che è il giocatore più in forma; confermati anche Correa e Immobile davanti. Simone Inzaghi si prenderà tutto il tempo per decidere; domani si gioca la stagione: inevitabilmente la corsa Champions passa dalla partita di domani sera".