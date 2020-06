Felipe, difensore della SPAL, è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo aver ricevuto ieri contro il Napoli la sua quinta ammonizione in questo campionato: il giocatore brasiliano sarà quindi costretto a saltare il prossimo impegno della sua squadra, cioè il match contro il Milan in programma mercoledì alle 21.45 a Ferrara.