Spalletti: "Scudetto? Si fa tutto più difficile, non abbiamo il destino in mano nostra"

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, dopo la sconfitta interna per mano della Fiorentina è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole sulla lotta scudetto: "Ora si fa tutto più difficile. Non abbiamo altra scelta se non essere professionisti col timbrino di qualità. Ora pensiamo a vincere la prossima partita, anche se ora dipende dagli altri e non da noi".