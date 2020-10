Spezia, Terzi espulso e Zoet esce infortunato: entrambi salteranno il Milan

Lo Spezia esce da Udine con una vittoria per 2-0 sui friulani, ma con due giocatori a cui dovrà rinunciare nella sfida di domenica alle 18 contro il Milan. I liguri, infatti, non potranno avere a disposizione nè Claudio Terzi, espulso per doppia ammonizione, nè Jeroen Zoet. Il portiere, infatti, è uscito dal campo in seguito ad un problema muscolare all'adduttore e il recupero in soli quattro giorni sembra più che difficile.