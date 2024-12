Thiago Motta espulso, poi rivela: "Ho fatto un gesto all'arbitro che non dovevo fare"

Al minuto 52 della sfida fra Juventus e Bologna, il tecnico bianconero Thiago Motta è stato espulso dall'arbitro Marchetti dopo che l'italo-brasiliano aveva contestato la sua decisione per una ammonizione a Rouhi. Al termine del match, parlando a Dazn, lo stesso allenatore ha spiegato cosa è successo: "Cosa è successo con l'arbitro? Aveva ragione: ho fatto un gesto che non dovevo fare, espulsione giusta".

Parlando poi del match, Motta ha detto: "Sul primo gol preso siamo ognuno con il suo riferimento, non c'è il tempo e sono situazioni che dobbiamo migliorare. Abbiamo giocatori di alto livello per migliorare e alzare il livello delle nostre prestazioni. Se sono soddisfatto del lavoro fatto fino a qui? Non mi piace giudicare il lavoro degli altri, figuriamoci il mio. Continuo a lavorare con questi ragazzi, per migliorare il nostro livello e affrontare al meglio ogni avversario". Infine sul City: "Non esiste un momento migliore per affrontare il City, squadra di quel livello. Daremo il nostro massimo, cercando di limitare il loro gioco e di esprimere il nostro".