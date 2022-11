TMW - Cremonese, problema muscolare per Ascacibar: sarà valutato per il Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

Problema in casa Cremonese a neanche un'ora dalla sfida in programma in casa della Salernitana. I lombardi, che nel prossimo turno ospiteranno il Milan, nella sfida contro i campani dovranno fare a meno di Santiago Ascacibar. Il centrocampista argentino ha accusato un lieve risentimento muscolare e verrà tenuto fuori per precauzione. Successivamente il giocatore grigiorosso sarà valutato in vista della sfida contro i Campioni d'Italia.