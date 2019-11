TMW - Parma, Iacoponi: "Milan? Cercheremo di tenergli testa e fare risultato"

Il difensore del Parma Simone Iacoponi ha commentato così in zona mista il match pareggiato contro il Bologna: "Sono felicissimo del mio gol, è sempre stato un sogno segnare in A. Sarei stato più contento se avesse portato a tre punti in un derby che abbiamo giocato in maniera in portante. Il rammarico è quello".

Alla prossima vi aspetta il Milan, come si prepara la sfida?

"Si prepara con la testa giusta sapendo che è una partita importante e che loro sono una squadra con grandi giocatori nonostante ora siano in un momento difficile. Cercheremo di tenergli testa e fare risultato".