TMW - Udinese, Molina all'Atletico Madrid per circa 20 milioni di euro più Perez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci siamo: si è sbloccata adesso la trattativa per Nahuel Molina dall'Udinese all'Atletico Madrid per 20 milioni di euro più contropartita tecnica. Si tratta di Nehuen Perez col quale l'affare ha trovato ora il semaforo verde: ritorna dunque in Friuli, domani in Italia per le visite e firma per 5 stagioni. L'argentino, dunque, non farà parte del gruppo dei friulani per il primo match stagionale contro il Milan.