Torino, anche Ivan Juric parlerà oggi in conferenza stampa

Giornata di vigilia anche per il Torino che domani sarà l'avversario del Milan nel secondo turno di campionato. La partita si disputerà alle ore 20.45 e segnerà l'esordio stagionale dei rossoneri a San Siro. Come Pioli (ore 14) anche il tecnico granata Ivan Juric parlerà oggi in conferenza stampa. Il sito ufficiale del Toro, però, non ha reso noto l'orario dell'evento.