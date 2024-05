Torino, ecco l'ultima vittoria in casa da parte dei granata

E' il giorno di Torino-Milan, in programma questa sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino con le due squadre che scenderanno in campo per la penultima giornata di campionato, nonchè ultimo impegno in trasferta in questa stagione da parte dei rossoneri di Pioli. Il Milan avrà così di fronte i granata di Ivan Juric, a caccia di importanti punti per arrivare in zona Europa. In vista della partita di questa sera, ecco un breve focus sugli avversari del Milan.

Infatti, il Torino occupa momentaneamente la 10^ posizione in classifica a soli 4 punti dalla zona Conference nella quale gravita ora la Fiorentina, mentre l'ultima vittoria dei granata davanti ai propri tifosi risale al 30 marzo (Torino-Monza 1-0 rete di Sanabria).