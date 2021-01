Torino, Giampaolo: "Su Belotti decido domani, abbiamo analizzato bene il primo tempo di sabato"

Il tecnico Marco Giampaolo ha presentato la sfida contro il Milan di domani sera valida per gli ottavi di finale di coppa Italia ai microfoni di Torino Channel: “Il primo pensiero è essere competitivi, poi faremo conta su chi sta bene e chi deve recuperare: è la quarta partita in pochi giorni, qualcosa dovremo fare”. Su Belotti e Baselli, il tecnico ha aggiunto: “Sul Gallo decido domani, sul centrocampista non abbiamo riferimenti: non ha fatto amichevoli, ma posso concedergli minutaggio e poi vedremo di capire chi giocherà come play in campionato perché Rincon è squalificato". L'obiettivo è fare bene: "Ieri abbiamo analizzato bene il primo tempo di Milano: la prepareremo sulla falsariga di due giorni fa , i riferimenti li abbiamo e non c’è bisogno di fare tante cose - ha detto Giampaolo - e siamo concentrati su Milano perché la coppa è importante e va rispettata. L’obiettivo è far bene, sono sicuro che al netto di qualche cambiamento saremo competitivi”.