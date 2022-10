Torino, Juric: "Ci tengo alla Coppa Italia, contro il Milan può diventare una bellissima giornata"

MilanNews.it

Ivan Juric, tecnico del Torino, è intervenuto in conferenza stampa al termine di Torino-Cittadella proiettandosi già agli ottavi di finale di Coppa Italia in programma contro il Milan a San Siro: "Ci tengo alla Coppa Italia, già adesso contro il Milan può diventare una bellissima giornata. Se fai una bella partita e passi il turno, diventa bello. C'erano tanti giovani in campo, voglio che si crei un bello spirito e un po' più di malizia".