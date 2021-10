Torino, lavoro mattutino al Filadelfia in vista del Milan: il report odierno

Lavoro mattutino per il Torino al Filadelfia. Dopo l’analisi tattica al video e l’attivazione muscolare in campo, Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica di preparazione alla partita di martedì sera a San Siro contro il Milan. Terapie per Ansaldi, programma differenziato per Pjaca e Verdi. Domani in calendario una seduta di allenamento.