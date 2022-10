MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato dal sito ufficiale del Torino, oggi è in calendario una sessione tecnico-tattica per i granata al "Filadelfia", alla vigilia della sfida di domenica sera contro il Milan. Alle 14, poi, ci sarà la conferenza stampa di Ivan Juric: le sue dichiarazioni potranno essere lette su MilanNews.it.