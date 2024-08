Torino, Vanoli: "La differenza l’hanno fatta i cambi"

Paolo Vanoli, tecnico granata, ha parlato a DAZN al termine di Milan-Torino 2-2. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla partita: “Sono rammaricato per i ragazzi, quando sei in vantaggio 2-0 fino all’85esimo pensi di fare un grande risultato. La differenza l’hanno fatta i cambi. Nel calcio di agosto non puoi avere i 90 minuti. Siamo partiti un po’ contratti. Dobbiamo essere più continui e veloci, dobbiamo essere più frequenti sulla giocata sulle punte e dobbiamo fare più cambi di gioco sui quinti. I ragazzi hanno fatto una partita strepitosa e deve essere il nostro punto di inizio”.