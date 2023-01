Tottenham, vittoria di misura sul Fulham: decisivo il gol di Kane

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Vittoria per il Tottenham, che nell'incontro valido per la ventunesima giornata di Premier League ha superato per 0-1 il Fulham. Gli Spurs, prossimi avversari del Milan in Champions League, hanno ottenuto i tre punti grazie al gol di Harry Kane. L'attaccante è arrivato a 266 reti con la maglia del Tottenham, eguagliando il miglior marcatore di sempre Jimmy Greaves.