Udinese, Atta: "Siamo qui per vincere, saremo pronti"

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Arthur Atta, centrocampista dell'Udinese, è stato intervistato da DAZN prima della sfida di San Siro contro il Milan. Le sue parole:

L’Udinese quest’anno si è tolta soddisfazioni contro le grandi…

“Sarebbe bello. Siamo qui per vincere, sarà un avversario difficile, ma saremo pronti”.

Che aspettative hai su di te?

“Ho avuto alti e bassi in stagione, però sono sempre concentrato sul mio lavoro. Quando hai i bassi devi lavorare per tornare in alto ed è quello che provo a fare”.