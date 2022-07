Udinese, è fatta per il difensore Ebosse. All'Angers circa 4 milioni di euro

MilanNews.it

Nella giornata di ieri, racconta TuttoUdinese.it, il club friulano, primo avversario del Milan in campionato, ha chiuso per l'arrivo in bianconero del difensore camerunese Enzo Ebosse. Il classe '98 arriverà dall'Angers per una cifra tra i 3 e i 4 milioni di euro. Ebosse, 28 presenze nell'ultima Ligue 1, firmerà un quinquennale con l'Udinese.