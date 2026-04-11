Udinese, Kabasele all'intervallo: "Fullkrug è un attaccante di peso, ora sarà molto difficile"

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Kabasele, difensore centrale bianconero, ha parlato a DAZN all’intervallo di Milan-Udinese 0-2. Le sue parole:

Ora entra Fullkrug, come cambia la partita?

“Fullkrug è un attaccante di ruolo, diventano più pesanti in attacco. Nel secondo tempo sarà molto difficile e dovremo essere bravi a prendere questi tre punti”.