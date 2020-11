Udinese, Pussetto: "Non meritiamo questa classifica, ci servono subito punti"

"Meritavamo un po’ di più, un pareggio ci poteva stare, sappiamo però che questa è la strada giusta per fare punti. Oggi abbiamo cambiato un po’ il modulo, abbiamo fatto bene, c’è bisogno di tempo e di lavorare per riuscire a sistemare i meccanismi, alcuni giocatori devono ancora conoscere bene i compagni. Classifica? Sappiamo che non è quella che meritiamo e che servono punti al più presto, contro il Sassuolo sappiamo che sarà importante". L'attaccante dell'Udinese, Ignacio Pussetto, ha analizzato così ai canali ufficiali del club bianconero il ko casalingo di oggi col Milan.