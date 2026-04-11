Udinese, Runjaic: "Forse il Milan non si aspettava questo tipo di energia da parte nostra. Ma è stata una partita combattuta anche se non sembra così"

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Kosta Runjaić ha parlato a DAZN nel post partita di Milan-Udinese 0-3. Le sue parole:

È la sua Udinese migliore?

“Sono molto felice. Partita solida, ma non perfetta. Il Milan ha avuto le sue occasioni, noi abbiamo lottato. In certi momenti devi performare al top e noi l’abbiamo fatto. Siamo stati compatti, grande impegno da parte di tutti. Forse il Milan non si aspettava questo tipo di energia da parte nostra. Ma è stata una partita combattuta anche se non sembra così, un gol può rimettere tutto in discussione. Ma siamo stati bravi perché siamo andati a cercarci la fortuna e le situazioni positive”.

Allegri al Milan non aveva mai perso con tre gol di scarto in campionato:

“Avrei apprezzato anche uno 0-1, una vittoria è una vittoria. La squadra sta crescendo, i giocatori stanno crescendo. Giochiamo senza pressione. Speriamo che l’infortunio di Davis non sia serio, ma oggi siamo soddisfatti. Rimaniamo con i piedi per terra e andiamo a cercare almeno altri due punti: così faremmo una stagione migliore rispetto all’anno scorso”.

Su Zaniolo:

“Ha fatto una grande partita tatticamente. Ha lavorato duramente anche in fase difensiva. Ha lavorato duro, un sacco di recuperi all’indietro. Era pronto per giocare ancora di più, ma ho scelto di cambiarlo e coprirci un po’”.